Eddigi legnagyobb modelloffenzíváját indítja a Mercedes-Benz: 2 év alatt 40 új autót dob piacra

Egy ideje már megindult az új Mercedes-Benz CLA-osztály kapcsán a hírverés, a kompakt modellsorozat új generációjánál ugyanabban a karosszériában akkumulátoros-elektromos és hibrid hajtás közül választhat majd az ügyfél. Ez újdonság a stuttgarti márkánál, és hamarosan általános lesz. Például a kínai piac számára elkészítik az aktuális E-osztály nyújtott változatának akkumulátoros-elektromos kivitelét, az új C-osztálynál pedig a világpiacon is elérhető lesz majd a villanymotoros változat. Aztán ott van a Van.EA műszaki alapon fejlesztett haszonjármű és egyterű esete, amelyekből mégis lesz belső égésű motorral szerelt változat, ebben az esetben már Van.CA névre hallgat a technika. Persze maradnak a kínálatban csak villanymotoros változatban elérhető autók, azok megjelenését viszont a többi modellhez közelítik.

Fotó: Mercedes-Benz

Amíg csak lehet, kitartanak a V8-as és V12-es biturbó mellett, ami azt is jelenti, hogy azokat elektrifikáció segítségével a soron következő Euro 7/China 7 károsanyag-kibocsátási szabványokhoz igazítják, ezek a továbbfejlesztett erőforrások a 2026-ban megújuló S-osztályban debütálnak. De az AMG is használja majd ezeket, az AMG.EA nevű műszaki alapnak lesz AMG.CA változata is, amelyben a V8-as biturbó dolgozik majd. A következő 2 évben 40 új modellt dob piacra a Mercedes-Benz, ezek között lesz az eddigieken felül például a g-osztály, tehát a G-osztály stílusában készülő, kis méretű terepjáró.

Fotó: Mercedes-Benz

Amíg korábban a Mercedes-Benz azt ígérte, hogy 2030-ban már csak ott kínál majd belső égésű motorral szerelt autót, ahol azt a hiányos töltő-infrastruktúra megköveteli, addig jelen állás szerint 2027-ben csak az eladások 30%-át adják a plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos autók, a fennmaradó 70% a 48 voltos lágyhibrid hajtással segített benzines- és dízelautók lesznek, ennek megfelelően kitolták a teljes elektromos átállás időpontját – nem is mondanak konkrét dátumot ezzel kapcsolatban.