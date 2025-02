Egyszerű rajtautomatikával jön a valaha volt legerősebb Rolls-Royce

Amíg a benzinmotoros Black Badge modelleknél állandóan a vezető rendelkezésére áll az extra tudás, az akkumulátoros-elektromos Rolls-Royce Spectre Black Badge esetén meg kell nyomni az e célra bevezetett Infiniti kapcsolót a kormányon, hogy az egyébként elérhető 585 LE/900 Nm helyett 659 LE/1075 Nm legyen a rendszerteljesítmény. Az Infiniti Mode aktiválásakor egyébként látványosabbra vált a műszerfal digitális grafikája.

Fotó: Rolls-Royce

A gombnyomás alternatívája, ha álló helyzetben a fékre és a gázra lép a sofőr, ilyenkor rövid várakozás után jön az akusztikus és optikai jelzés, miszerint felkészült a rajtautomatika, és már csak le kell szállni a fékről, hogy induljon a 4,1 másodperces 0-96 km/óra gyorsulás. Ez 3 tizeddel jobb, mint a normál változatnál. Noha a Rolls-Royce személyautók számára új, hogy külön aktiválni kell a csúcsteljesítményt, az nem példa nélküli a Rolls-Royce esetén, hiszen a 2. világháborúban a Rolls-Royce Merlin repülőmotorral szerelt vadászrepülőknél (ezek közé tartozik a Spitfire is) a pilótának volt egy hasonló kapcsolója. Anno ennek használatát leszálláskor jelezni kellett, hogy a szerelők elvégezzék a szükséges karbantartást, a villanyautónál nem kell ilyen elővigyázatosság, nyugodtan lehet használni az extra erőt.

Fotó: Rolls-Royce / Benedict Campbell

Példa nélküli volt a fejlesztés, hiszen a Rolls-Royce gondosan kiválogatott ügyfelek számára (miután megfelelő titoktartási szerződést kötöttek) már a bemutató előtt elérhetővé tették a prototípusokat, így nem csak a mérnökökre hagyatkoztak a végső hangolásnál, de több tízezer kilométeres futás alapján a tulajdonosok visszajelzéseit is figyelembe vették. Ez alapján derült ki például, hogy nem állandóan van szükség a csúcsteljesítményre, hanem rövid impulzusokban használják azt.

Fotó: Rolls-Royce

A Rolls-Royce Spectre Black Badge számára új színeket is kikevertek, amelyeket neonfények inspiráltak, ezekhez rögtön megfelelő színű hűtőrács-háttérvilágítást is készítettek, de természetesen ahogy a márka többi autójánál, itt is adott a lehetőség az egyedi kialakításra. A nagyobb teljesítmény és -kerekek azt eredményezik, hogy a hatótávolság pár km-rel csökken, 492-529 km a szabványos érték. Megfelelően nagy teljesítményű töltőnél 34 perc alatt lehet elérni a 80%-os töltöttséget, a fedélzeti töltő 22 kW-os, amivel 5 és fél óra alatt tölthető fel a telep. A Black Badge modell indulóára 320 000 font, ami 50 000 fontos felárat jelent a normál változathoz képest.