Érkezik a KGM Musso EV villanymotoros pickup

Fotó: KG Mobility

Rögtön a tulajdonosváltást követően a KG Mobility megmutatta azokat az autókat, amelyet a Ssangyong fejlesztett ki, ezek között volt az O100 elnevezésű, villanymotoros pickup-tanulmány is. Ezt még 2025 első negyedévében piacra dobják Dél-Koreában, nem sokkal később pedig az exportja is megindul.

Fotó: KG Mobility

A KGM Musso EV önhordó karosszériás, duplafülkés pickup akkumulátoros-elektromos hajtással, amely a személyautó-testvéteitől eltérően nem csak első-, de 2 hajtómotoros összkerékhajtással is megvásárolható lesz. A villanymotoros pickupot még az idén követi majd a benzinmotoros változat, amelynek a megjelenése is eltérő lesz, ahogy erről a hivatalos vázlatrajzok tanúskodnak. Az új pickuphoz számos gyári kiegészítőt kínálnak majd, amivel nem csak a munkára, de a pihenésre is alkalmassá lehet tenni a járművet.