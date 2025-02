Erős évet zárt tavaly a Ford, idén pedig ilyen újdonságokkal folytatja

Tavaly hazánkban 152 ezer új autót regisztráltak, amiből a Ford 14 128 darabos volumennel, azaz 9,3%-os részesedéssel a harmadik legkelendőbb autómárkának bizonyult a teljes piacot és összes szegmenst egyben tekintve. A cég haszonjármű üzletága, a Ford Pro 15. éve folyamatosan piacvezető, a több mint 9000 ezer eladott járművel 27%-os a piaci részesedés, ami azt jelenti, hogy hazánkban minden 4. eladott haszongépjármű a kék oválos márkát viseli magán.

A Ranger vezeti a pick-upok eládási listáját. A 3,0 literes, benzines Raptor változat is sikeres

Fotó: Ford

A SUV-k viszik a prímet

A személyautó részlegnél a tavaly megújult Kuga bizonyult a legnépszerűbbnek 2101 példánnyal, ez egyben a SUV szegmens második helyét is bebiztosította a Fordnak. A Kuga népszerűségében nagy szerepet játszik, hogy a benzines, hibrid és konnektoros hibridként is elérhető. A tavalyi második legkeresettebb Ford személyautó, a Puma (1300 db) tavasztól már tisztán elektromos verzióban is elérhető lesz: első kerekeit egy 168 LE/290 Nm teljesítményű villanymotor hajtja, a 43 kWh kapacitású akkumulátorral a szabványos hatótávolság elérheti a 376 km-t. Megadják a városi hatótávolságot is, ami akár 523 km is lehet.

A Puma Gen-E érkezésével elektromos kistestvért kap az Explorer és a Capri

Fotó: Ford

Jön a plug-in hibrid Ranger

Nem véletlenül optimista továbbra is a Ford a haszonjármű üzletág teljesítményével kapcsolatban, a tavalyi évben a belső égésű modellek mellett egyre többen keresték a részben vagy teljes egészében elektrifikált modelleket. Ez a trend alighanem folytatódni fog, főleg, hogy a piacvezető Rangerből plug-in hibrid verziót is kínálnak majd. Az európai pick up szegmens egyetlen konnektoros hibridjében 2,3 literes, turbós benzinmotor dolgozik, amely az akkumulátorból táplákozó villanymotorral együtt 279 lóerőt és 690 Nm-es nyomatékot produkál - ezzel felülmúlja a V6-os dízelt is. Bár a hivatalos fogyasztási adatok egyelőre nem közölték, a 45 kilométeres elektromos hatótávolság így is remek vevőcsalogatónak ígérkezik.