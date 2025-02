Ezt is megértük: egy Dacia lett Európa legnépszerűbb autója

A Volvóé a legnépszerűbb újdonság

Volvo EX30

A 2023 vége és 2024 között piacra bevezetett új modellek közül a legjobb értékesítési eredményt – 78 ezer darabot – a Volvo EX30 érte el, amely Európa harmadik legkelendőbb villanyautója lett. Várhatóan

idén is folytatódhat a svéd autó sikertörténete,

mert nemrég mutatták be belőle a népszerűnek ígérkező, terepes kiegészítőkkel ellátott Cross Country kivitelét. A Volkswagen 32.200 darabot regisztrált a szintén tisztán elektromos ID.7-ből, amivel a szedánként és kombiként is kapható modell bejutott a 20 legjobban fogyó villanyautó közé; az új, öntöltő hibrid MG3 is tisztességes, 31.300 darabos eladási számokat ért el. Az elektromos Fiat 600-ból 26 300 darabot regisztráltak, a szintén elektromos Renault Scenic E-Tech-ből 24.100 darabot, míg a hibrid Lexus LBX-ből 21.400 darabot, utóbbi jelentősen megelőzte riválisát, a hibrid és elektromos hajtással is elérhető Alfa Romeo Juniort, amelyből mindössze 5300 darab fogyott 2024-ben a kontinensen.

Tovább taroltak a SUV-ok minden méretosztályban

A 2024-es európai újautó-piac szegmensek szerinti felosztása

Európában a forgalomba helyezett összes új jármű

54%-a volt valamilyen szabadidő-autó

(ebbe a kategóriába tartozik a kis Toyota Yaris Cross-tól a hatalmas Mercedes G-osztályig minden SUV, crossover és rendes terepjáró) 2024-ben, ami rekord piaci részesedést jelent a szegmens számára. Összesen 6,92 millió új SUV fogyott, ami 4 százalékkal több, mint 2023-ban. A kategórián belül a kompakt SUV-ok (Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, stb.) voltak a legnépszerűbbek (az összes SUV-regisztráció 42 százalékát tették ki), őket követték a kis SUV modellek (Ford Puma, Volkswagen T-Cross, stb.) 36 százalékos piaci részesedéssel. A legnagyobb növekedést azonban a drága luxusterepjárók produkálták, amelyek regisztrációi 13 százalékkal, 56.300 darabra nőttek.