Elviszi emide-amoda, de tényleg diszkontáron? - Omoda 5 teszt (top5)

Erős hardvert kapott a fedélzeti rendszer, látványos a grafika, lehetne következetesebb az alkalmazások kialakítása. A működés egyébként egyértelmű, beszédvezérlésre magyarul nincs lehetőség

Fotó: Stefler Balázs

Erre megoldást jelenthet a beszédvezérlés, de az magyarul nem elérhető, és a világnyelvek közül is csak az angol és a spanyol áll rendelkezésre az európai modellekben. Kár, mert egyébként elképesztően gyors és látványos a működés, minden apró részlet animált és tűéles, e tekintetben érezhetően a mezőny élvonalába tartozik az Omoda 5.

Nemcsak ránézésre, de tapintásra is rendben van a minőségérzet, még a hátsó ajtókárpit is puha bevonatot kapott,

ezen előszeretettel spórolnak még a prémiumgyártók is, cserébe nem csillapított csukódásúak a kapaszkodók – bár ez csak az utasokat érinti, hiszen a vezetőnek csak egy üres mélyedés jut a tetőkárpiton. Ötletes részlet, hogy a holttérfigyelő nemcsak a külső tükörben jelez, hanem a hátsó ajtókárpit hangulatvilágításán is megjelenik a narancs villogás, ez megakadályozhatja a biciklisekre/rolleresekre veszélyes rányitást.

Csak 1,8 méteres magasságig kényelmes az utastér, egyébként jó az üléspozíció

Fotó: Stefler Balázs

3. Fejetlenség

Jól megmarkolható kilincsek segítségével tudjuk feltárni az ajtókat, amelyek azzal a figyelmességgel is szolgálnak, hogy körbeölelik a küszöböt, így nem lesz koszos az utas lábszára beszálláskor. Az ülések jó magasan vannak a padlóhoz képest, így nagyon kényelmes az üléspozíció, sajnos azonban a fejnek már csak átlag alatti tér marad, legfeljebb 1,8 méteres magasságig lehet elférni; nem javít a helyzeten a napfénytető. Persze erre lehet válasz a kupésan lendületes tetővonal, de a méretek alapján a vetélytársak is ilyen magasak, és azoknak a karosszériájában több fejteret sikerült kialakítani.

Ismerős részletek és kapcsolók, számos USB-töltési lehetőség és a küszöböt körbe ölelő ajtók

Fotó: Stefler Balázs

Amíg elöl bőven találunk USB-A és USB-C töltő-csatlakozókat (a belső tükör mellett is a navigációnak/menetrögzítő kamerának), addig a második sorba már csak 1-1 jut ezekből. Ezen felül még a körkilátást érheti kritika, mert teljesen tömör a C oszlop, nagyon magasan van és lapos a hátsó szélvédő. Amíg parkolásnál a körkamera rendszer és már lassú tempónál is felugró kép könnyíti meg a manőverezést, addig menet közben, amikor szükség van (sávváltás) a hátrapillantásra, már gondot jelent a szűk látómező.