Fényjelekkel kommunikáló felnikkel jön a BMW Vezetési Tapasztalat

Fotó: BMW / Tom Kirkpatrick

Még be sem mutatkozott a BMW Neue Klasse villanyautó szériaváltozata, a bajor konszern különböző részlegei egymásra licitálnak ezzel kapcsolatban. Az M GmbH kezdte az egészet azzal, hogy a 4 hajtómotoros hajtás fejlesztése kapcsán megosztott pár álcázott fényképet az i3 M szedánról. Most az anyamárka reagál azzal, hogy a maga részéről közreadta az első álcázott képeket a Vision Driving Experience, azaz Vezetési Élmény Tanulmányról. Most láthatjuk először a végleges műszerfalat is a paralelogramma alakú központi kijelzővel és a szélvédő alatti csíkmonitorral – a kárpitozást lespórolták, így csupasz karbont látunk mindenfelé.

Fotó: BMW / Tom Kirkpatrick

Ez nem egy szériamodellt előlegez meg, hanem az akkumulátoros-elektromos hajtás és a kapcsolódó menetdinamikai rendszerek finomhangolására szolgáló prototípusról van szó, amelynek nagyon széles a karosszériája, mélyre húzzák az első koptatót és a küszöbburkolatokat is. Ennél a prototípusnál a kerekeknél (tehát áttételek után) mért rendszernyomaték 18 000 Nm, ami magasabb, mint a szériamodellek értéke – ha ezzel is megbirkózik a vezérlőegység, akkor nem lesz probléma a közúti forgalomban sem. A hatékonyság javítása érdekében szinte kizárólag fékenergia-visszatermeléssel lassul az autó, a BMW szerint a lassítási feladatok 98%-át tudják kezelni ezzel, ami gyakori lassításnál akár 25%-ot is hozzáadhat a hatótávolsághoz.

Fotó: BMW / Tom Kirkpatrick

A felnikre LED-csíkokat szereltek, amelyek a prototípusnál a kerekek üzemmódját jelzik – zöld a gyorsítás, kék az energia-visszatermelés és narancs a hidraulikus fékek használata. Persze kellő tempónál akár képek megjelenítésére is alkalmas ez a rendszer, de mivel a törvényi előírások nem sok helyen teszik lehetővé ennek a használatát, erről le kell majd mondania a vásárlóknak. A BMW Vision Driving Experience prototípussal a spartanburgi fejlesztőközpontban végzik a finomhangolást, az ügyfelek azonban csak 2026-ban kapják meg a szedánt, elsőként a Debrecenben készülő szabadidő-autó formájában lesz elérhető a BMW Neue Klasse technika.