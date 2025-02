Ki mit tud? Szocialista autóújdonságok 1975-ben - Top 5

Nyitott vagy ponyvás platóval is szállították az 500 kg-os teherbírású korai Dacia pickupokat, ám személyautós hátsó futóművük nem tette őket igazi igavonóvá. Utódja már ARO 10-hidat kapott

Fotó: UAP Pitesti

Jelzi a gyártás sokszínűségét – más értelmezésben kezdetlegességét -, hogy a fülke hátfalára vágott ablak is többféle méretben készült. Vajon miért nem olyan ismert ez a modell, mint az Izs 2715 vagy a később bevezetett Wartburg Trans? Nos, nagyon kevés készült belőle, 1982-ig alig 1500 darab, amiből a KGST-be (és így Magyarországra) nemigen került; a román belpiac mellett Algériába exportálták a legtöbbet. Nálunk csak a nyolcvanas években futott be a Dacia pick-up, de ez már a frissített 1310-as alapjaira épült, és főhősünktől nem csak a nyújtott tengelytáv, a más oldalfal és a masszív laprugós híd miatt tért el, hanem azért is, mert hátsókerék-hajtású.

Fotó: Dacia Club Romania

