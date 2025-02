Isten szemén keresztül vigyáz ránk a BYD

Kínában sok kritika érte a BYD-t, mert noha kínált ugyan vezetőtámogató rendszereket autóihoz, azok tudása elmaradt a startupok hasonló megoldásaitól. Ezen most egy csapásra változtatnak azzal, hogy bejelentették a God’s Eye, azaz Isten szeme névre hallgató megoldásukat, amely rövid időn belül az összes autójukba belekerül majd. A BYD alkalmazásában álló 110 000 mérnökből 5000 dolgozik a vezetőtámogató rendszereken, és azért ugrottak most előre egy nagyot, mert az előrejelzéseik szerint 2-3 éven belül ezek meghatározó tényezők lesznek autóvásárlásnál.

Fotó: BYD

A belépő szintű rendszer God’s Eye C névre hallgat, ennél összesen 12 kamera (3 előrenéző, 5 panoráma és 4 körkamera) mellett 5 darab rövidhullámú (az előre néző hatótávolsága 300 m) érzékelő figyeli a környezetet, az ultrahangos radarok pontossága 1 cm, a parkolósegéd 2 cm-es pontossággal dolgozik. A DiPilot 100-as központi egység számítási kapacitása 100 TOPS (másodpercenként 100 trillió döntést hoz a processzor). A God’s Eye C kerül bele a legtöbb BYD márkájú autóba.

A középső szintet jelentő God’s Eye B esetén már egy, a tetőre szerelt Lidar érzékelő is van a fedélzeten, a DiPilot 300-as központi egység számítási kapacitása 300 TOPS. Ez a rendszer a BYD márka csúcsmodelljei mellett a Denza és Fang Cheng Bao modellekbe kerül be. A csúcsszintet a God’s Eye A jelenti, amelynél már 3 Lidar érzékelőt használnak, itt a DiPilot 600 központi egység számítási kapacitása 600 TOPS – ez egyelőre a Yangwang márka számára van fenntartva.

Fotó: BYD

A BYD God’s Eye vezetőtámogató rendszerek közös vonása, hogy 4 csatornán (környezeti adatok, jármű adatok, adatbázisok és vezérlőegységek) érkező adatokat 3 hálózaton (5G mobilhálózat, tárgyak internete, műholdas kommunikáció) át továbbítják 2 úton (autóban lévő mesterséges intelligencia, felhőben lévő mesterséges intelligencia) a központi egységbe. A felhőben lévő mesterséges intelligenciát a Deepseek R1-es algoritmussal üzemeltetik. A God’s Eye A-val szerelt autók akár emberi beavatkozás nélkül is képesek a jármű irányítására, a bemutatón olyan videót mutattak, amelyen egy Yangwang U9-es szuperautó száguld versenypályán. Közúti modelleknél folyamatosan fejlesztik majd a God’s Eye rendszer tudását, amelyet időről-időre online frissítéssel kapnak meg a használók.