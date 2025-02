Itt tart a veteránautó-piac: 1,5 milliárd Ft-ot várnak 2 darab 124-es Mercedesért

Fotó: Gooding&Company

Független tuningcégként működött a nyolcvanas években az AMG műhely, amikor az M117-es blokk számára 2 felülfekvő vezérműtengellyel rendelkező, hengerenként 4 szelepes hengerfejet készített, az évek során 5,6-6,0 literes lökettérfogattal, 355-375 lóerős teljesítménnyel készültek ezek a V8-asok. Ezeket számos Mercedes-Benzben használták, a 124-es sorozaton belül ez hajtotta a Hammer, azaz Kalapács névre hallgató példányokat, amelyek a maguk idején a világ leggyorsabb személyautóinak számítottak, és ekkor indultak azok a tárgyalások, amelyek végén a gyár felvásárolta a manufaktúrát. Számos autórajongó fantáziáját is megmozgatták ezek az autók, köztük volt az olasz Raul Gardini iparmágnás, aki rögtön egy pár AMG Hammert vásárolt.

Fotó: Gooding&Company

Egyedi példány a 300 E 6.0 Hammer Sedan, amely a 6,0 literes V8-as motort 5 fokozatú Getrag kézi kapcsolású váltóval kombinálja. Affalterbachban az új motor mellett AMG kipufogórendszert, sportfutóművet, karosszériakészletet, Aero I felniket és nagy térfogatú benzintartályt szereltek be. Az utastérben a Recaro üléseket Buffalo bőrrel vonták be, ezek mind a mai napig tökéletes állapotban vannak. Miután az Egyesült Államokba került az autó, az Europa Imports nevű cég elvégzett rajta egy nagy szervizt, a Blue Ridge MB-nél újjáépítették a motorját, és nemrég esztétikailag is olyan szintre hozták az autót, ahogy az a gyárból kigördült. Aktuálisan 56 010 km a futásteljesítmény.

Fotó: Gooding&Company

Szintén egyedi darab a 300 CE 6.0 Hammer Coupe, amely a 25 darab AMG-által épített kupé közül egyedüliként kapott 6,0 literes motort és 5 fokozatú Getrag kézi kapcsolású váltót. Stuttgartból Anthracite Grey Metallic fényezéssel és fekete bőr belsővel gördült ki az autó, amely egyenesen Affalterbachba ment, ahol új motort, AMG kipfugórendszert, széles karosszériakészletet és 3 részes Aero III felniket építettek be. Az utastérbe Recaro kagylóüléseket és kis átmérőjű sportkormányt szereltek be. Ennek az autónak nem volt szüksége műszaki felújításra, de itt is esztétikailag olyan szintre hozták a megjelenést, ahogy az új korában volt. Aktuálisan 57 423 km a futásteljesítmény.