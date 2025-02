Japán iparművészeti remek a BMW X7 Nishki Lounge

Fotó: BMW

Minél drágább egy BMW, annál nagyobb eséllyel veszi igénybe a vásárlója az Individual műhely szolgáltatásait. Az X7 Nishki Lounge segítségével a japán ügyfeleknek akarják megmutatni, hogy tényleg minden kívánságot tudnak teljesíteni, akár tradicionális kézműves technikákat is be tudnak vinni az utastérbe.

Fotó: BMW

A műszerfal díszbetétjén arany- és kémiai eljárással színezett ezüstfólia segítségével készítették el a csillagokat, több rétegben vitték fel és törölték le azokat, mire elérték a kívánt hatást, a sejtelmes csillogást igazgyöngy-por segítségével állították elő. A könyöklőn kiotói iparosok által kézzel szőtt szövetet használnak, van selyemcsíkokból és bőrcsíkokból készített rész is, ezekből a BMW X7 Nishi Lounge-hoz passzoló kézitáskát is készítettek. Kézi munkával, elektromos szerszámmal készítették a csillaghullásra emlékeztető padlószőnyeget úgy, hogy a kézzel festett 7 színű cérnát egy hordozószövetbe „lőtték” be, a színátmeneteket volt nehéz megvalósítani. A karosszéria 2 színű fényezést kapott, alul a BMW Individual Velvet Blue színt használják, ami az M GmbH trikolórjának központi árnyalata, a Space Silver felső résszel az éjszakai fényben csillogó ködre utalnak. A BMW X7 Nishki Lounge különféle rendezvényeken és márkakereskedésekben lesz majd látható Japánban.