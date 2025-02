Nyíltan a Toyota Yaris babérjaira tör – MG3 Hybrid+teszt (top5)

A nagy autóipari átalakulások sok változást hoztak, többek között a kisautók kategóriája szépen lassan összezsugorodott, és olyan típusok köszöntek le (pl. Ford Fiesta, Nissan Micra) amelyek évtizedeken át fontos és megkerülhetetlen modellek voltak. Az MG stratégiája azonban nagyon más, ahogy ők mondják, “olyan kategóriákba is beszállunk, ahonnan mások kiszállnak”. Ennek az eredménye az MG3-as, egy klasszikusnak tűnő kisautó, egyáltalán nem szokványos teljesítménnyel. A típus nálunk kizárólag 195 lóerő rendszerteljesítményű, 4,4 l/100 km-es WLTP-átlagot produkáló öntöltő hibrid hajtással létezik, amivel a szegmens jól ismert, sikeres típusaira is jó eséllyel lő.

Az alapáras MG Pilot csomagba többek között automatikus vészfékező és sávtartó is tartozik

Fotó: Stefler Balázs



1. Az egyszerűség jegyében

Nem most élik virágkorukat a kisautók, a 2024-es, magyar újautó eladási rangsor első 10 helyén egyetlen B-szegmensbeli modellt sem találunk. Pedig az MG3-as is megmutatja, hogy egy nagyranőtt, egészen pontosan 4113 mm-es kisautó kellően tágas ahhoz, hogy kisebb kompromisszumokkal családi autóként is bevethető legyen.

180 centis magasságig abszolút kényelmes a hátsó sor,

illetve az sem mellékes, hogy a második sorban is találunk légbeömlőket - egyáltalán nem magától értetődő a mezőnyben. Azonban aki a francia kisautók vidám megoldásait vagy a németek anyaghasználatát keresi az MG-ben, az csalódni fog, merthogy a berendezés kissé rideg és a legtöbb anyagon érezni, hogy a költséghatékonyság nagyon fontos szempont volt. A raktér 293 literes befogadóképessége rendben van, ám a hátsó ülések nem osztva, hanem csak egyben dönthetők.

Csak semmi trükk: egyszerű, meglepetésektől mentes a belső. Fizikai gombból nincs sok

Fotó: Stefler Balázs

2. Technikailag nem átlagos

Az újdonságban egy Atkinson-ciklus szerint működő, 1,5-ös négyhengeres szívómotor (102 LE/128 Nm) és egy villanymotor (136 LE/250 Nm) hajtja az az első kereket. A belső égésű motor csak magasabb tempónál képes közvetlenül a hajtásra, egyébként a villanymotor a meghatározó, vagyis

a működési elve a Honda e:HEV-ekhez hasonló. Csakhogy itt van egy csavar: az erő átvitelében egy háromfokozatú automatikus váltó vesz részt, illetve

az akkumulátor kapacitása 1,83 kWh, ami a full hibridek mezőnyében kifejezetten nagynak számít.

Utóbbinak az a jelentősége, hogy viszonylag hosszú elektromos haladást tesz lehetővé, sokszor lámpától lámpáig úgy tudunk elmenni, hogy egyszer sem indul be a benzinmotor. A villanymotor önmagában 60 km/órás tempóig gyorsíthatja az autót, méghozzá meglepően nagy vehemenciával.