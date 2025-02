Lada Niva Taiga, avagy a Bacon-szalonna esete az orosz terepjáróval

Fotó: Promtech

Noha gyárilag is létezik már fokozott terepképességű Lada Niva Legend – a Bronto változat megerősített rugókat, lengéscsillapítókat és hátsó tengelyt kap, a hasmagasságot 240 mm-re növelik részben a nagyobb átmérőjű terepmintás abroncsok segítségével és elöl-hátul részlegesen önzáró differenciálműveket adnak –, a Promtech nevű karosszériaépítő vállalkozás szerint az ő megoldásuk jobb a gyárinál.

Fotó: Promtech

A Lada Niva Taiga (mivel ez a típus eredeti neve, Bacon-szalonna szindrómával van dolgunk) megerősített rugókat, lengéscsillapítókat és hátsó tengelyt kap, 205/75 méretű komoly terepre való bütykös abroncsokat szerelnek fel (ezek miatt műanyag kerékjárat-szélesítéseket is adnak), az első és a hátsó tengelyre is manuálisan zárható differenciálműveket adnak. A gyári halogén fényszórók helyére LED-eseket szerelnek, a hűtőrács mintája szellősebb, fellépők segítik a ki- és beszállást. Van két ergonómiai változtatás is, a váltókar könnyebben elérhető, a csomagtér nyitását pedig az ajtón lévő gombbal lehet végezni, nem a vezetőülés mögötti oldalfalon nyúlkálva kell oldani azt.

Fotó: Promtech

Amíg a Lada Niva Bronto már 1 487 000 rubeles áron megvásárolható, az egy számmal keményebb terepre szánt Lada Niva Taiga ára 1 600 000 rubel. Extraként lehet még kérni csörlőt; az előkészítés széria.