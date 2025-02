Már 1000+ lóerős motort is kínál a Ford

Fotó: Ford

Az Egyesült Államokban lehet megvásárolni a Ford Performance teljesítménynövelő alkatrészeit, amelyek között komplett erőforrások is vannak, EcoBoost V6-os mellett aktuális és korábbi V8-as motorokat is lehet tőlük „kulcsrakészen” venni. A 7,3 literes nyomórudas V8-as eddig csak szívómotorként volt megvásárolható (széria 430 LE illetve kicsit kihegyezett 612 LE teljesítményű változatban), de 2025 utolsó negyedévétől már kompresszorral ellátott, több mint 1000 lóerős Megazilla 2.0 is elérhető lesz. A 6. generációs 3 literes szállítási kapacitású mechanikus Whipple-feltöltő mellett kovácsolt dugattyúk, acél főtengely, polírozott csatornákkal rendelkező hengerfejek, nagy teljesítményű szeleprugók jellemzik még ezt az erőforrást. Ezt kifejezetten versenyautó-építőknek készítik, felhívják arra a figyelmet, hogy ennek utcai autóba való beépítése megsérti a károsanyag-kibocsájtási szabályokat, tehát illegális.

Fotó: Ford



Utcai autóba szerelhető nagy teljesítményű erőforrásként a Mustang Dark Horse 5,0 literes Coyote V8-asának kompresszoros változatát kínálják, amely 800+ LE/833 Nm teljesítményű, és nem csak teljesíti a károsanyag-kibocsátási előírásokat, de még 2 év/24 000 mérföld (38 616 km) garanciát is vállal rá a Ford Performance.