Már a Chevrolet is készül a villanymotoros SUV-k által meghatározott Nascar-jövőre

Fotó: Chevrolet

Nem sokkal a Ford után a Chevrolet is előállt a villanymotoros Nascar versenyautójával, és itt is szabadidő-autóból faragták a sziluett-versenyautó karosszériáját. A Chevrolet Blazer EV.R Nascar prototípus a Daytona 500 előtt mutatkozott be, azzal a tesztelés, tanulás és kutatás a célja a márkának, amely még hosszú éveken át indít még V8-as versenyautókat a Nascar-sorozatban.

Fotó: Chevrolet

A Nascar NextGen versenyautó alapján valósították meg a Chevrolet Blazer EV.R Nascar-t, amelynek hajtásáról 3 darab villanymotor gondoskodik 1300 lóerős rendszerteljesítménnyel – programozni lehet az elöl 1, hátul 2 hajtómotor teljesítményleadását, és így a nyomatékelosztást –, az akkumulátor 78 kWh kapacitású, a nagyobb tömeghez szabott versenyabroncsokat a Goodyear készítette. Az építés során a Chevrolet a Nascar-illetékeseivel és a többi, a sorozatban érdekelt gyártóval közösen dolgozott, most határozták meg a jövőbeli versenysorozat technikai paramétereit.