Már nem gyártják, de versenyautónak még elég jó az Aston Martin Valkyrie

Fotó: Aston Martin

Visszatér az Aston Martin a hosszú távú versenyzés világába, ráadásul ezt a mezőnyben (beleértve az észak-amerikai IMSA és az FIA WEC világbajnokságot) egyedüliként olyan autóval, amely rendszámos modellen alapul. Érdekes csavar a történetben, hogy nem az aktuális Valhalla csúcsmodellről van szó, hanem annak elődjéről, a tavaly elbúcsúztatott Valkyrie alapján fejlesztették ki a hypercar-versenyautót.

Fotó: Aston Martin

Megtartják a 6,5 literes V10-es szívómotort, de annak a teljesítményét 1000-ről visszaveszik a szabályzatban előírt 680 lóerőre, és ott van még a hibrid rásegítés is. Az utcai változathoz képest alacsonyabb fordulaton üzemel az erőforrás, így a fogyasztás csökkentésére fordították a figyelmüket a mérnökök. A gyári versenyistálló mérnökei az Aston Martin Performance Technologies segítségével módosította az utcai autó aerodinamikai csomagját a versenyszabályzatnak megfelelően. A prototípussal már több mint 15 000 km-t tettek meg, az első éles bevetésre a február 28-án a Qatar 1812km versennyel induló FIA WEC világbajnokságban kerül sor, ahol 2 autót is elindít az Aston Martin THOR (The Heart Of Racing) csapat, az IMSA bajnokságban 1 autót indítanak.