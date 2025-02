Privát jet, négy keréken - Lexus LM 350h Supreme teszt

Kereken 3,0 méter az LM tengelytávja. Az aktuális TNGA-K padlólemezre épül, akárcsak a Toyota, illetve a Lexus középméretű limuzinjai és SUV-jai

Fotó: Vékey Zoltán

Valójában kétterű, a kevés ülés luxusával

Nem plebejus áruszállító-alapokra, hanem modern személyautó padlólemezre épül az LM, így amellett, hogy a súlypontja alacsonyabbra került, a technikája olyan helyeken is kifejezetten igényes, ahol az nem látszik. Talán sejthető, hogy ezzel – és a márkanévvel- összhangban az utastér is minőségi, mégis, amikor a hátsó tolóajtót elektromosan, akár távirányítóról először feltártam, elállt a szavam: ez egy magasabb dimenzió, de még az is lehet, hogy egy párhuzamos valóság. Az LM semmihez sem fogható, ehhez képest egy Bentley hátsó traktusa igencsak passzentos, a VW T7 Caravelle vagy a Multivan pedig fapados járat, holott utóbbiban szembe is lehet forgatni az üléseket.

Bőr kapaszkodó, süppedős szőnyeg és két fejedelmi trónus fogad, ilyen helykínálatot Rolls-Royce-ok sem tudnak adni. Még esernyőt is elhelyeztek a válaszfalon

Fotó: Vékey Zoltán

Ennek fő oka, hogy a japán luxus-kisbusz hátsó traktusába a kipróbált Supreme kivitelben összesen két darab ülést szereltek be, de azok olyanok, hogy Emirates első osztályt is inasba teszik. Helyesebb inkább trónokról beszélni, felfoghatatlan helykínálattal, milliónyi kényeztető funkcióval és előttük egy 48(!) colos képernyővel.

Kerestem, kutattam, de ennél nagyobb felületű gyári kijelzőt egyetlen más autóban sem találtam,

így talán kijelenthető, hogy ennél a négykerekű IMAX-mozinál nincs feljebb. A fotelben helyet foglalva, csak ki kell pattintani a személyre szóló (méltatlanul gyenge műanyagból és vacak képernyővel szerelt) kis távirányítót középről, de a legtöbb funkciónak fizikai gomb is jutott.

Praktikusak a funkcióvezérlőnek szánt, kipattintható kis tabletek, ám a minőségük nem éri el az autó általános színvonalát

Fotó: Vékey Zoltán

Egy érintéssel nyugággyá dönthetők a trónok, egy másikkal az összes ablak rolókkal elsötétíthető, elszigetelhetők az elöl ülők (tejüveg válaszfal), indítható a teljes testmasszázs, illetve szabályozható a képernyő és a 23 hangszórós, pazar hangzású Mark Levinson hifi. Dual módban osztott képernyős beállítás is elérhető, de az igazi buli a besötétítés utáni közös mozizás, ilyenkor HDMI-n bármilyen eszközt ráköthető, és van rendes 220-as konnektor a laptopnak, X-Box-nak. Középen találunk egy egész méretes hűtőt, két cipőtartó rekeszt és kihajtható bőrbevonatú asztalkát is. Természetesen mindenféle töltőcsatlakozó, vezetéknélküli töltési lehetőség, tároló és még esernyő is jutott hátra.