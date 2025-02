Maximális analóg élményt nyújt a Tedson Motors által átépített Gallardo

Fotó: Tedson Motors

Közeleg már a veterán korhoz a 2003-ban piacra dobott és egészen 2013-ig gyártott Lamborghini Gallardo, amelyet 5,0 vagy 5,2 literes V10-es szívómotor hajt. Azonban a horvát Tedson Motors szerint kár lenne gyári állapotában hagyni az autót, amely remek alapot biztosít egy analóg vezetési élményt nyújtó szuperautónak: íme az Etna.

Modellfrissítés előtti, tehát 5,0 literes motorral szerelt Gallardo a kiindulási alap, amelynek teljesen új, karbonból készített karosszériát adnak. A lendületesebb megjelenés mellett elöl-hátul 6 centivel szélesítik ki azt, hogy elférjen a holland JRZ segítségével újonnan konstruált aktív felfüggesztés, ráadásul a tömeg is csökken vagy 2 mázsával (a pontos érték attól függ, mely kényelmi extrákról hajlandó lemondani a megrendelő). A szívósor, a kipufogórendszer és némi belső átalakítás segítségével a motor teljesítményét 600 lóerő fölé viszik, a leszabályozási fordulat 10 000/percre emelkedik.

Alapvetően robotváltós Gallardókat vesznek alapul, amelyeket kézi kapcsolásúvá építenek át, ha nagyon ragaszkodik hozzá a megrendelő és adja az autót is, akkor a ritkaságnak számító kézi váltós példányt is átépítenek. A Tedson Motors mindössze 77 darab Etna építését tervezi, az első 9 példány lesz a nyitószéria, amelyeket 2026 őszén adnak át megrendelőiknek, a fennmaradó 68 autó gyártását ekkor kezdik el. Egy-egy példányt mintegy 12 hónap alatt építenek meg, az ügyfél nem csak fényezést kérhet, de csupaszon hagyott karbon karosszériát is, akár egyedi mintában elrendezett karbonszövetet is megvalósítanak a megfelelő felár ellenében.