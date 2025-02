Megemlékeztek Galamb József születéséről

A makói Galamb Józsefnek sok minden őrzi az emlékét szülővárosában: szobrok, emléktáblák, kiállítóközpont, és az ő nevét viseli a helyi mezőgazdasági technikum is. Az iskolában – ahol a tehetséges diákokat támogató intézményi alapítványt is róla nevezték el – az aulában mellszobra van. Ezt születése napján mindig megkoszorúzzák. Horváth Zoltán igazgató így tett most is, felidézve Galamb alakját, megemlítve: diákjaik büszkék a névadóra. Az egykori 601. számú iskola egyébként 1989-90-ben vette fel a nevét.

Fotó: Szabó Imre

A makói Galamb József három művészi ablaka

A születésnapi ünnepségnek idén emellett volt egy másik érdekes pillanata is: az ifjúsági klub felé vezető folyosón felavatták az emlékét őrző három ólmozott hatású díszüveget, amely egy-egy vakablak éke lett. Az épületegyüttes jelenleg is zajló felújítása közben merült fel, hogy ezeknek jó lenne valamilyen funkciót találni – tudtuk meg az igazgatótól. Ezek nem igazi ólomüvegek, mint amilyenek a templomokban láthatók, de ugyanúgy néznek ki. A középső Galamb Józsefet ábrázolja a róla készült legismertebb porté alapján, a baloldalin egy Ford T-modell, a jobboldalin meg egy Fordson traktor látható. Egy Győr-Moson-Sopron vármegyei mester készítette, az ára darabonként 140 ezer forint volt, a pénzt a szakképzési centrum, pedagógusok és önkormányzati képviselők adták össze.

Fotó: Szabó Imre

Könyvbemutató az egykori iskolában

A születésnapi évforduló makói ünnepségsorozata délután a Szikszai György Református Általános Iskola épületénél ért véget. Galamb József itt tanult, amit a homlokzaton emléktábla hirdet – ezt ugyancsak megkoszorúzták. Odabent pedig bemutatták azt a Bádog Böske című kötetet, amely a magyar szegénylegényből lett világhírű főmérnök vallomásait tárja az olvasó elé az autógyártás hőskoráról, illetve Henry Fordról. A könyvbemutató beszélgetésen Horváth Zoltán Németh Ervin szerzővel, fordítóval és Szilágyi Lászlóval, a Galamb József Veteránjármű Központ fenntartójával nyújtott bepillantást a mű születésének körülményeibe.

Makói gyökerek Galamb József 1881. február 3-án született Makón. Elemi iskoláit és a polgári első három osztályát szülővárosában végezte, és 1901-ben Budapesten, a Magyar Királyi Állami Felső Ipariskolában fejezte be tanulmányait. 1905. december 11-én belépett a detroiti Ford céghez. A T-modell tervezésében döntő szerepe volt. Az autót 1908-tól 1927-ig gyártották, több mint 15 millió darab készült belőle.

Szabó Imre / delmagyar.hu