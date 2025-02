Néhány jelvénnyel és egy makettel ünneplik a Honda Gold Wing 50 éves jubileumát

Fotó: Honda

Fél évszázaddal ezelőtt indult a pályafutása az Arany Szárnynak, a Honda túramotorja folyamatos fejlesztéseken keresztül nyerte el mai formáját. A jubileum alkalmából elkészítették a GL1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary változatot. Ez retró színekben jön – az Eternal Gold-Mahogany Brown Metallic kétszínű fényezést az 1988-as GL1500 ihlette, a Bordeaux Red Metallic színt fekete-arany grafikával egészítették ki.

Nem spórolnak a „50th Anniversary” és „Since 1975” jelvényekkel, ami még az okoskulcsra is rákerül, természetesen a digitális grafikát is lecserélték az évforduló alkalmából. De ez nem minden, az első 1833 európai Gold Wing 50th Anniversary vásárló korlátozott darabszámban készülő, 28 cm hosszú, 15 cm magas motorkerékpár-makettet kap ajándékba, amelynél a tükörlap egyik oldalán az eredeti Gold Wing, másikon az aktuális változat látható.

Persze a jubileumi változaton felül is frissítették a technikát, új hangszórókat építettek be, amelyek nagy tempónál is jól hallhatóak, a sisakkommunikációs rendszeren is módosítottak, a telefoncsatlakoztatás immár vezeték nélkül is működik. Az átprogramozott motorvezérlővel és új lambda-szondával a 2025-ös Honda Gold Wing már az Euro5+ előírásoknak is megfelel.