Nem csak az alkoholfogyasztástól kell tartózkodni, ha járművet vezetünk

A lassító szerek biológiai értelemben vett káros hatásai mellett pedig a reakcióidőt is csökkentik. Tipikusan ilyen szer a cannabis hatóanyaga, a THC, az LSD, és talán meglepő módon az extasy tabletták hatóanyaga, az MDMA is. De nem feltétlenül kell illegális szer az ilyen hatás eléréséhez, mert a különböző nyugtatók, szorongásoldók is tompítják az emberi agy érzékelését.

Ne kövess el bűncselekményt!

A kábítószerekkel való bármilyen kapcsolat önmagában is bűncselekmény, alkoholos, vagy egyéb bódító hatású szer hatása alatt pedig az autóvezetés is az. Tartózkodjunk hát ezek fogyasztásától, ha pedig úgy érezzük, hogy a vezetésre bármilyen okból alkalmatlan állapotban vagyunk, semmiképpen ne üljünk autóba!