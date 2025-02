Népszerűbb a korosabb a használtautó-piacon

Hosszú idő után drágult a műszaki vizsga

Mint arról mi is beszámoltunk, idén februártól átlagosan 35 százalékkal kerülnek többe a közlekedési hatósági díjak, ennek értelmében a műszaki vizsgáztatás, az eredetiségvizsgák, a honosítás, a jogosítvány meghosszabbítás díja is növekedett. A cikkben részletezik, hogy annak fényében nem meglepő a változás, hogy a műszaki vizsga a mostani döntést megelőzően 17 évig lényegében ugyanannyiba került. A törvény szerint az M1 kategóriájú személygépkocsik műszaki vizsgadíja minimum 26 ezer 700 forint lesz, de vizsgaállomásonként eltérő árakkal találkozhatunk, van, ahol ennek a másfélszeresét kell kifizetniük a tulajdonosoknak. Viszont a törzskönyv és a forgalmi engedély ára nem változik, továbbra is 6 ezer forintot kérnek a kiállításukért.