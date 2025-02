Pokolian megy az új Dodge

Az Alfa Romeo Tonale testvérmodellje a Dodge Hornet nevű szabadidő-autó, amelynél a legfontosabb eltérés, hogy az alapmotor a 2,0 literes turbó 272 lóerővel és összkerékhajtással, opciós a 292 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibrid hajtás. Ennél a modellnél hozzák vissza a GLH, azaz Goes Like Hell modelljelölést. Ezt anno Carroll Shelby találta ki, amikor épp a Chryslernek dolgozott és felturbózta – a 2,2 literes 4 hengeres 147 lóerős – az Omni nevű kompakt autót. Ennek volt a folytatása egy 500 darabos széria kedvéért a GLHS, azaz Goes Like Hell S’more intercoolerrel és 177 lóerős teljesítménnyel.

Fotó: Dodge

Korábban már 2 Dodge Hornet GLH tanulmányt is készítettek, az egyiket az alapváltozat, a másikat a plug-in hibrid alapján, ezeket még az idén elérhetővé teszik. Annyi az eltérés a nyolcvanas évekhez képest, hogy most nem gyári építésű példányok lesznek a GLH modellek, hanem a Direct Connection program keretében gyári kiegészítőként lehet majd megvásárolni a csomagot, amiben légterelők és matricák mellett felfüggesztés- és motortuning-alkatrészek is lesznek.