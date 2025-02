Rengeteg kátyúkárral kapcsolatos bejelentést utasítanak el, erre kell figyelniük az autósoknak

A következő hónapokban ez fokozott veszélyt jelent az autósok számára. További probléma, hogy ha megtörténik a baj, a veszélyes úthibák okozta káresemények miatti kártérítési igényeknek csupán mintegy felét fogadják el az illetékes útkezelők. A körültekintő dokumentáció és egy évi néhány ezer forintos kátyúbiztosítás azonban alapvetően növeli a kártérítés esélyét – hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

A kátyúkárok nagy része defekt, az ilyen esetek egy részében a felnit is javítani kell. Emellett gyakran előfordul, hogy a futómű is sérül, sőt szélsőséges esetben személyi sérülés is bekövetkezhet, ennek pedig már milliós nagyságrendű költségvonzata lehet. Kátyúbiztosítás híján az autósoknak az illetékes útkezelőnél kell bejelenteniük a kárt. Lakott területen kívül ez a Magyar Közút Nonprofit Zrt, míg lakott területen belül ilyen ügyekben az adott önkormányzat megfelelő szerve, illetve Budapest fő- és tömegközlekedési útjain a Budapest Közút Zrt. az illetékes.

Az illetékes útkezelők legtöbbször a nem megfelelően dokumentált kártérítési igényeket utasítják el, de esélytelenül próbálkoznak azok is, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott útszakaszon szenvednek ilyen balesetet. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint várhatóan idén is minden két pórult járt autós közül csak egy fogja tudni érvényesíteni kárigényeit.

Bár az útkezelők folyamatosan dolgoznak az úthibák kijavításán, az autósok várhatóan májusig mindenképpen nagy számban találkozhatnak kátyúkkal az utakon, ezért továbbra is célszerű a már évi négyezer forint körül elérhető kátyúbiztosításban gondolkodni, amelynek számos előnye van az útkezelővel intézett kártérítéssel szemben.

Kátyúbiztosítással a tapasztalatok szerint jóval kedvezőbb a sikeres kárrendezések aránya. További előny, hogy egyes módozatok a figyelmeztető táblával jelölt útszakaszokra is fedezetet nyújtanak, az autósoknak nem kell kideríteniük az útkezelő kilétét, mert közvetlenül a biztosítójuk felé jelentik a kárt, más biztosításokkal szemben pedig a térítést sem összegszerű, sem százalékos önrész nem terheli.