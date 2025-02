Retró megjelenést kérnek a vásárlók a retró Porschének

Fotó: Rezvani

A Rezvani nevű karosszériaépítő az alvázas terepjárók után tavaly áprilisban mutatta meg a Porsche 911-es alapján a 935-stílusában készülő RR1-es modelljét, amelynél a Taycan fényszóróit használták, hogy modern legyen a megjelenés. Azonban az ügyfelek nem erre vágynak, hanem a klasszikus kerek fényszórókat kérik, ennek megfelelően módosult a megjelenés.

Fotó: Rezvani

Az eltelt idő alatt történt még néhány változás, az ügyfél-kéréseknek megfelelően (az első példányok gyártása már folyamatban van) leegyszerűsítették a választékot, van az RR1-600 elnevezésű alapmodell, amely a hátsókerékhajtású 911 Carrera T alapján készül és 608 lóerős turbómotort kap, itt a váltó 7 fokozatú kézi kapcsolású vagy 8 fokozat duplakuplungos, az RR1-750 a 911 Turbo S-ből készül 750 lóerős motorral, összkerékhajtással és 8 fokozatú duplakuplungos váltóval.

Fotó: Rezvani

Az elérhető opciós felszerelésekkel lehet az egyedi ízléshez igazítani az 50 példányra limitált Rezvani Retro RR1-est, az extralistán olyan tételeket lehet találni, mint a bukókeret, a versenypályára optimalizált, szereléssel állítható Öhlins felfüggesztés, a központi kerékanyás Turbo Fan felnik, elöl 6 dugattyús nyergeket használó Brembo fékrendszer, a szélvédő kivételével polikarbonát ablakok. És természetesen lehet kérni egyedi grafikát, fényezést, kárpitozást is. Tavaly egyébként még 149 000 dolláros árat ígértek az első 5 ügyfélnek, ez mostanra már 195 000 dollárra drágult, és akkor még ott van a kiindulási alapot jelentő Porsche 911-es megvásárlása is, amit szintén az ügyfélnek kell végeznie (meglévő autó átalakítását is vállalják).