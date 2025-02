Sportos vagy terepjárós Dustert szeretne? A német Redust szállítja a megoldást

Fotó: Redust

A német Carpoint autókereskedés eddig Dacia és Suzuki Jimny átalakításokkal volt jelen a tuning világában, most pedig hangsúlyt helyeznek az új Dusterre azzal, hogy létrehozták a Redust márkát. Ezen a néven különféle tuningalkatrészeket kínálnak a szabadidő-autóhoz, amelyek segítségével aztán az ügyfél sportos- vagy terepjárós irányba viheti el autóját, és természetesen a kínálat további bővítését is tervezik.

Fotó: Redust

A Sport megjelenéshez szereléssel állítható sportfutóművet, 20 colos felniket ajánlanak, utóbbiak miatt rögtön kerékjárat-szélesítések is kellenek. Van még sport hátsó dob középen kivezetett dupla végződéssel, és nagyon utólagosnak tűnő motorháztető-rátét is – utóbbi megvásárlása az ügyfélre van bízva.

Fotó: Redust

Az Offroad-nál a KW Automotive segítségével a Dacia Duster számára kifejlesztett bakok segítségével elöl 30, hátul 20 mm-rel növelik meg a hasmagasságot, ehhez 16 colos felniket kínálnak, amelyekre terepmintás abroncsok széles választékát lehet szerelni. Itt is járnak a kerékjárat-szélesítések, itt már tényleg hasznos tud lenni az alumínium fellépő, illetve alumíniumból készített alsó védőlemez-garnitúra is elérhető. Nagy méretű tetőkosár, első-hátsó vadfogórács is van a Redust kínálatában.

Fotó: Redust

Amíg a Sport és Offroad megjelenések már készen vannak, a Dacia Duster belső tér számára még szegényes a Redust-kínálat, egyelőre padlószőnyeget kínálnak velúr vagy bordáslemez-mintázattal. Utóbbival csomagtérszőnyeg és a küszöbborításra ragasztható fólia is kérhető.