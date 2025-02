Ügyes trükkel lenne újra a „mi autónk” a Suzuki Swift

Bár nem olyan rég volt turbós háromhengerese a Suzukinak, az új motor nem kapott feltöltést, csak 12 voltos lágy hibrid rendszert. Igen takarékos, jellegzetes orgánumú – és várhatóan tartós lesz

Fotó: Stefler Balázs

Mindezek mellett van egy másik, a kilencvenes évekből amúgy ismerős aduásza is a Suzukinak: a csekély önsúly. Nagyjából 950 kilót nyom a következetes diétára fogott kisautó, ez ma bokszoló analógiával élve kislégsúlynak számít, és a takarékosság miatt a viszonylag jó dinamizmusra is magyarázatot ad. A japán gyártású Swift pontos, de kevés visszajelzést adó kormányával és ügyesen hangolt, vagyis stabil, a műfajban korrekt rugózást adó futóművével is szimpátiát kelt, csak a 14 colos téli gumik tapadásával nem voltunk teljesen elégedettek. Átlagosnak érződő fékjének megítélését árnyalja, hogy hosszú, 40,1 méteres fékutat mért tesztjén az ADAC.

Kissé szűkös, de a hétköznapokon használható a csomagtér. Sajnos nincs kettős padló, így lépcső keletkezik a hátsó ülések ledöntésekor; ebben az esetben 980 literre nő a térfogat

Fotó: Stefler Balázs

Messze nem fapados, de nem is megfizethetetlen

Összességében közel sem hibáktól mentes, családi használatra méretéből adódóan továbbra is korlátozottan alkalmas autó a Swift, mellette szól azonban remek kezelhetősége, szórakoztató mozgása és egyszerűsége dacára is igen takarékos hajtása. De mennyibe kerül? 6,3 milliót kérnek a GL alapmodellért, ami aligha emlékeztet a régi, igazi népautós idők áraira, ám nem is fapados járgány többé (széria klíma, érintőképernyő, vezetéssegítők stb.). Felette áll a kipróbált, ésszerű GL+ sötétített üvegekkel, ülésfűtéssel és alufelnikkel 6,77 millió forintért, a csúcson pedig a GLX. Felárért a CVT-váltó mellett – a műfajban unikumként – akár 4x4-hajtás is kérhető.

Csekély tömege miatt – terheletlenül legalábbis – jól viszi a 112 Nm-es nyomatékú motor. Vajon népautó lesz? E szerepet a márkánál az 1,6-2,1 millióval drágább Vitara/S-Cross duó tölti be

Fotó: Stefler Balázs

Nyilván sokan így is drágának találják a Suzukit, ám érdemes kitekinteni a többi kiskategóriás autó árára is. Egy Dacia Sandero klímával és 90 lóerővel 6,49 millió forintba kerül, az ígéretes Citroen C3 6,2 millióról indul (igaz, 100 lovas turbómotorral).

Egy új Corsáért még mélyebben kell zsebbe nyúlni, Ford Fiesta már nincs,

a Toyota Yaris pedig alap benzinesként 8,0, illetve a Swittel összeérhetően étvágytalan, annál összességében többet kínáló full hibridként 8,56 millióba kerül. Érezhetően olcsóbban bizony csak a miniautók kategóriájából lehet szemezgetni (kivéve az avítt Mitsubishi Space Start) – vagy, ahogy a vevők zöme teszi, a használtpiacon.