Télen teljesedett ki a Maserati kabrió-választéka

Fotó: Maserati

Eddig 550 lóerős benzinmotoros Trofeo és 761 lóerős rendszerteljesítményű villanymotoros Folgore változatban volt elérhető az aktuális Maserati GranCabrio, most kiteljesedett a választék az új, 490 lóerős alapváltozat érkezésével. Azért ez is elég sokat tud, a 0-100 km/óra sprint 3,9 másodperc alatt megvan, a csúcssebesség 302 km/óra, szériában adják az összkerékhajtást és a légrugózást is. A bemutatóra Saint Moritzban került sor az idei jégversenyen, ahol még az egyedi The I.C.E. nevű alkotás is látható volt.

Fotó: Maserati

A Fuoriserie program keretében készítették el a gyári szakemberek a különleges GranCabrio Trofeo-t, amely 3 rétegű Ice Liquid fantázianevű kék fényezést kapott, a kovácsolt alufelniket és az oldalsó szellőzőnyílásokat fehér színűek, kékek a féknyergek. Blue Marine színű vászontető takarja el a fehér színű bőrrel kárpitozott utasteret, a műszerfalon 3D Carbon betéteket találunk.