Potyautasok a fedélzeten - Tesla Model Y Long Range AWD (hétüléses) teszt

Megújuló energia: befutott a Juniper

Jelentősen átdolgozott karosszériával és Juniper utónévvel mutatkozott be januárban a Model Y frissített változata. A mai divatnak megfelelően orrát és farát is egybefüggő fénycsík uralja, így stílusa elkülönül a 3-as sorozatétól, ugyanakkor a formaiaknál kevésbé radikálisok a műszaki változtatások, inkább finomhangolásról van szó. Ennek szellemében a hajtás hatékonyságát, a zajszigetelést, a fedélzeti rendszer szolgáltatásait és a minőségérzetet is javították, az akku gyorstöltési teljesítménykorlátja maradt 250 kW. Kezdetben egyféle, Long Range AWD kivitelben és Launch Series felszereltséggel lehetett elérni 25,29 millió forintos áron, időközben pedig az alapmodellek is megérkeztek (18,79 milliótól), míg a kifutó széria példányai készletről kaphatók újonnan, vagy – természetesen kedvezménnyel - keveset futott bemutatóautóként.