Ennél nagyobb senkinek nincs – Mazda CX-80 3.3 e-Skyactiv-D teszt

Közel két éve, hogy bemutatkozott a Mazda CX-60, amelynek vadonatúj, hátsó- és összkerékhajtáshoz tervezett, hosszmotoros platformja, illetve 3,3 literes, soros hathengeres dízelmotorja külön-külön is döbbenetet idézett elő. Hát még együtt a kettő, mivel jellemzően ilyen technológiákkal korábban csak a német prémiumgyártók rendelkeztek, ekkora dízeljük pedig már nekik sincs. Tavaly aztán megérkezett a nagy testvér CX-80 is, amely már nem jelentett akkora meglepetést, mivel tulajdonképpen

egy nyújtott tengelytávú, három üléssoros CX-60-nak tekinthető.

Tekintélyt parancsoló jármű, pusztán a méretei okán is

Fotó: Stefler Balázs

Hogy néz ki?

A karosszéria a B-oszlopig megegyezik a két modellnél, de a CX-80 gigantikus hátsó ajtajai már jelzik, hogy nála jóval nagyobb a távolság a tengelyek között: egészen pontosan 312 centi, amivel még az egyébként 17 centivel hosszabb BMW X7 tengelytávját is veri másfél centivel, az árban hozzá jóval közel álló, szűkösséggel nem vádolható Skoda Kodiaq-ra pedig 33 centit, a Hyundai Santa Fére pedig 30,5 centit ver rá.

Ebből a szögből nézve könnyű összekeverni a 25 centivel rövidebb CX-60-nal

Fotó: Stefler Balázs

Működik a letisztult stílusú Kodo formanyelv ezen a 4,95 méter hosszú, 1,89 méter széles és 1,71 méter magas behemóton is: az élek nélküli, „ívesen horpasztott" konkáv ajtófelületek, a túlméretezett hűtőmaszk és a krómdísszel hozzá kapcsolt, mini LED fényszórók is jól állnak neki.

Elképesztően hosszú, közel pingpongasztal-méretű a motorháztető

(hogy beférjen alá a sorhatos dízel hosszában), a kabint a szokásosnál hátrébb tolták, amivel vizuálisan is kifejezték a formatervezők, hogy a hajtásból a hátsó tengely kapja a nagyobb részt. Viszont az ötméteres hosszhoz kicsit kevésnek tűnik az 1,89 méteres szélesség, nem véletlen, hogy az Észak-Amerikában kapható, műszakilag a CX-80-nal nagyrészt egyező – de dízel helyett 340 lóerős turbós, sorhatos benzinmotorral is kapható – CX-90 nem csak 12,5 centivel hosszabb, de nyolc centivel szélesebb is.

A CX-80 csak 20 colos felnikkel kapható. Akkora az autó, hogy ezek is kicsinek tűnnek rajta

Fotó: Stefler Balázs

Milyen belül?

Semmi újat nem hoz a vízszintes tagolású, alacsony műszerfal a CX-60-hoz képest, de ez nem is baj, mert olyan, igényes részleteket – extra széles középkonzol, ajtókra rácsúszó oldalsó légbeömlők, japánosan precízen működő, masszív kapcsolók, nagy head-up kijelző, 12,3 colos, szélesvásznú érintőképernyő, matt fém díszbetétek, forgótárcsás „iDrive” vezérlés – találni rajta, amelyek egyértelműen jelzik, hogy a prémiumszintet akarta megközelíteni a Mazda.