Több milliárd forint közúti bírságot szabott ki tavaly a Közlekedési Hatóság

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tájékoztatása szerint a 2024 folyamán kiszabott bírságok 96 százalékát a helyszínen beszedték. Az összesen kilencezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. A közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, valamint a hazai közúthálózat védelmét is célzó ellenőrzések során a feltárt szabálytalanságok több mint negyedét a járművek tömeg- és mérettúllépéséhez kapcsolódó szabálysértések jelentették.

Speciális esetei ennek az úgynevezett “horrorkaravánok”, az általában használt autókat szállító, túlterhelt és műszakilag rossz állapotban levő teherautók közlekedésbiztonsági veszélyt jelentenek. A hatóság ezért ezeket tavaly többnapos, kiemelt ellenőrzés keretében is vizsgálta.

A járművek műszaki állapotára, a sofőrök vezetési és pihenőidejére vonatkozó szabálysértések száma továbbra is magas, ahogyan gyakori az úgynevezett kabotázs szállítás, vagyis az olyan fuvarozás szabályainak megsértése is, amelyet belföldön, de nem hazai fuvarozók végeznek. 2025-től a Közlekedési Hatóság munkáját két új, megkülönböztető jelzéssel felszerelt, önálló ellenőrzésre is alkalmas VW Caddy is segíti majd - írta a Kreszváltozás.