Tornacipőből szuperautót faragott a Mansory

Fotó: Mansory

A Mansory tuningcég és az Under Armour divatmárka együttműködésében divatkollekciót dobnak piacra, ennek reklámozására építették meg az egyedi megjelenésű LeMansory névre keresztelt szuperautót. A kiindulási alap egy Ford GT volt, amelynek teljesen új karosszériát készítettek.

Fotó: Mansory

A nagyobb kerekek miatt 5 cm-rel növelték meg a szélességet, és akkor rögtön új arcot is álmodtak a gyárinál szögletesebb fényszórókkal, nagyobb légbeömlővel. Hátrafelé már nagyjából a gyári vonalakhoz igazodtak – amire az összetett aerodinamikai csomag miatt szükség van –, egyedül a hátsó szárny méretét növelték meg. Elöl 9x21, hátul 12x21 col méretű FC.5 felniket használnak. A karosszéria kétszínű sárga/fekete megjelenése az Under Armour márka által támogatott Steph Curry kosárlabdázóra utal, ezek a színek jelennek meg az utastérben is, ahol bőrrel, Alcantarával és látható karbonnal dolgoztak a szakemberek.

Fotó: Mansory

A technikát se hagyták változatlanul, a 3,5 literes V6-os biturbó teljesítményét 710 LE/840 Nm-re növelték meg, aminek köszönhetően a csúcssebesség 354 km/órára emelkedett. Az egyedi LeMansory Under Armour-ral a következő hónapokban az új divatkollekciót reklámozzák, amelynek keretében 2025 áprilisában dobják piacra az autó stílusát utánzó tornacipőt.