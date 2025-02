Túl népszerű a Suzuki Jimny, felfüggesztették a forgalmazását

Fotó: Suzuki

Most érkezett meg Japánba a Suzuki Jimny Indiában gyártott 5 ajtós változata Nomade utónévvel, de a vásárlók nem sokáig örülhettek ennek, hiszen alig 4 nap után felfüggesztették a megrendelések befogadását. Az ok, hogy túlságosan népszerű ez a karosszériaváltozat, ennyi idő alatt is 3,5 évnyi várakozási idő alakult ki.

Fotó: Suzuki

A Suzuki úgy számolt, hogy havi 1200 példányt értékesít a Suzuki Jimny Nomade terepjáróból, 4 alatt viszont több, mint 50 000 megrendelést gyűjtöttek, és mivel ez a változat Indiában és a többi exportpiacon is népszerű, nem tudják egyszerűen megnövelni a Japánba küldött darabszámot. Annak érdekében, hogy ne hergeljék a vásárlókat, visszamondták a Suzuki Jimny Nomade tervezett tavaszi megjelenéseit, különféle rendezvényeken és fesztiválokon állították volna ki a terepjárót annak népszerűsítése kedvéért – erre ugye nincs szükség. Most azon dolgoznak a stratégák, hogy a lehető leggyorsabban szerezzenek további példányokat a Japán piac számára, hogy egyfelől lerövidítsék a várakozási időt, másfelől újra elindítsák a forgalmazást.