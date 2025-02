Van az a pénz, amiért visszafejlesztik a Smart Fortwo-t

Fotó: Aznom

Kíméletlen spórolás jellemzi a mopedautókat, ami leginkább az aktív-passzív biztonsági felszerelések teljes hiányában érhető tetten, aztán ott vannak az egyedi alkatrészek, amelyek megnehezítik a fenntartást. Itt jön a képbe az Aznom Automotive nevű olasz műhely, amely nem csak óriási luxuslimuzint tud faragni Dodge Ram alapon, de bizony a legfiatalabb autóvezetőknek is kínál életképes alternatívát. A Smart 4Teen mopedautó egy akkumulátoros-elektromos hajtásúvá átépített használt Smart Fortwo, amelynél szoftveres korláttal valósítják meg az L6e (45 km/óra csúcssebesség, bizonyos országokban már 14 éves kortól vezethető) vagy L7e (90 km/óra csúcssebesség, 16 éves kortól vezethető) kategóriának megfelelő teljesítményt.

Fotó: Aznom

Az egész azzal kezdődik, hogy megszabadulnak a belső égésű motortól, amelynek a helyére egy 20,4 lóerős hajtómotor kerül, az energiaellátásról egy 11,4 kWh kapacitású telep gondoskodik, ami akár 140 km-es hatótávolságot tesz lehetővé. Megmaradnak az eredeti autó biztonsági felszerelései, tehát a légzsákok, a blokkolás- és kipörgésgátló, a biztonsági utascella, ráadásul a karbantartás is egyszerű, hiszen kurrens cikknek számítanak a futómű- és fékalkatrészek. A technika cseréje mellett optikailag is frissítik az autót, nem is a külső fólia-díszítés a lényeg, sokkal inkább a látványosan átkárpitozott ülések. Természetesen felár ellenében – egyébként 25 ezer euró a belépő – egyedi színösszeállítás is kérhető.