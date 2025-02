Varázsszőnyeg-futóművet álmodtak a Chery terepjáró egyterűjének

Fotó: Chery Automobiles

Novemberben mutatkozott be a Fulwin Jinyun SMPV elnevezésű tanulmányautó, amely most Chery Journeo néven jön Európába. A kínai konszern németországi fejlesztőközpontjában tervezték meg a terepjáró egyterűt, amely egy egész családot képes akár úttalan utakon át is eljuttatni a céljához. Megálláskor aztán a háttérbe vonuló műszerfal és a hátrafelé 40 cm-rel kinyúló 1,3 m2 felületű üveg csomagtérfedél jóvoltából 150 cm-rel lesz hosszabb a beltér, amely így kényelmes szobaként használható. A fotelek körbeforgathatóak, a fedélzeti elektronika pedig mindenféle digitális szolgáltatást biztosít – amíg van térerő.

Fotó: Chery Automobiles

A Chery Journeo mozgatásáról a kínaiak 7. generációs Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM hajtása gondoskodik, amelyről annyit árultak el, hogy 200 km-es elektromos hatótávolság mellett 2500 km-es hatótávolságot biztosít – a belső égésű motor egy 2,0 literes turbós benzines. Az aktív felfüggesztés együtt dolgozik a Cpilot 5.0 vezetőtámogató rendszerrel, ami a terepet letapogatva képes az egyes kerekek szabályozásával kisimítani a haladást, minden kerékkormányozható, így helyben fordulás vagy épp oldalazás is lehetséges.

Fotó: Chery Automobiles

Nem egyszerű tanulmány a Chery Journeo, hanem azt mutatja, milyen formai és műszaki megoldásokon dolgoznak a fejlesztőmérnökei. Ezeket pedig a közeljövőben bemutatkozó új modelleken – ide tartoznak az Omoda és Jaecoo márkák is – viszontláthatjuk majd.