Világgá mehet ezzel a Porsche 911-essel

Fotó: Kalmar / Teppo Vertomaa

Véget ért az idei téli vezetési-tréning turnus, a Kalmar Automotive-nak most van néhány szabad hónapja a következő szezonig, amit azzal töltenek, hogy megépítik az ügyfelek által megrendelt autókat. Utóbbiaknak egy újabb választási lehetőséget jelent a most bemutatott RS-7 Safari, ami a Porsche 911 (997, 2004-2013) alapján épülő terepjáró. Ez volt az utolsó, gyárilag teljesen acél karosszériás generáció, amit fontosnak, mert így azt lényegében mindenhol meg lehet javítani. Ezzel ellentétben a modern, acél-alumínium, hegesztett-ragasztott vázzal rendelkező modellek a Porsche-márkaszervizekre vannak rákényszerülve...

Fotó: Kalmar / Teppo Vertomaa

Az észszerűség jegyében alakították át a karosszériát, a kerékjáratok méretét megnövelték, hogy ott kényelmesen elférjenek a nagy átmérőjű Michelin terepgumik (a sajtófotókon jégautózáshoz ideális, keskeny szöges gumikat látni, a széria kerék a tetőcsomagtartón látható), az első lökhárítóban megnövelték a légbeömlő-nyílásokat, hogy még sivatagban se legyen probléma a hűtéssel. Az új karosszériaelemek kevlárból készültek, hogy ellenálljanak az esetleges külső behatásoknak. A padlót 3 és 5 mm vastag alumíniumlemezből készített védőpajzzsal burkolják be. A lengőkarok és rugók maradnak gyáriak, de az első-hátsó segédvázat lejjebb eresztik, így 21-24 cm lehet a hasmagasság. A kerekek lehető legnagyobb mozgásterét úgy garantálják, hogy megszabadulnak a stabilizátoroktól, azok dolgát a Tractive aktív lengéscsillapítók váltják ki, amelyek hidraulikusan teszik lehetővé a hasmagasság állítását.

Fotó: Kalmar / Teppo Vertomaa

Alapesetben nem nyúlnak a gyári motorhoz és hajtáslánchoz (a 6 fokozatú kézi kapcsolású váltóba részlegesen önzáró differenciálművet szerelnek), hiszen azok garantálják a legmegbízhatóbb működést, de a megfelelő felár ellenében teljesítménynövelés is kérhető a Kalmar RS-7 Safarihoz. Az utastérbe Recaro CS kagylóüléseket szerelnek, amelyeket az ajtókárpitokkal együtt Pepita szövettel vonnak be, a gyári hifitől megszabadulnak, bluetooth-hangszórókat építenek be, a középkonzolon a lengéscsillapító-vezérlést és egy táblagép-tartót helyeznek el, utóbbi alapvetően a térkép megjelenítésére szolgál. A Kalmar Automotive természetesen vállal egyedi kialakítást is a megfelelő felár ellenében.