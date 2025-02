WRC: Evans ért be elsőként a svéd fagyos utakon

Fotó: Hyundai

„Nagyon jól sikerült a hétvége, de nagyon megnehezítettem a dolgot a magam számára ma reggel azon a bizonyos első szakaszon. Az agyam legalább fókuszált lett” – mosolygott Evans. „Jól sikerült az elmúlt pár gyorsasági szakasz, s érthető módon nagyon boldogok vagyunk az eredmény láttán” – tette hozzá.

Fotó: M-Sport

Takamoto Katsuta nagyon hajtott rali világbajnoki pályafutása első győzelmére, de Evans nem hagyta magát. A két csapattárs ádáz küzdelmet folytatott a Svéd Rali győzelméért. Evans visszaverte japán csapattársa támadását a fagyos Umea szakasz útjain az utolsó nap során, s begyűjtötte 10. rali világbajnoki győzelmét.

Fotó: Toyota

Thierry Neuville-nek nagyon keményen meg kellett dolgoznia a dobogós helyezésért, maga mögött tartva a feltörekvő Ott Tanakot. Bár az észt pilótát hátráltatta egy technikai probléma a motorjával, vasárnapra a Super Sunday-ra jó formába lendült.

Fotó: Hyundai

Az idén ismét főállású ralis Kalle Rovanpera nem igazán találta meg a jó ritmust az egész hétvége során, sokat küszködött. Egy szakaszgyőzelmet sikerült behúznia s végül ötödik lett. A kétszeres világbajnokot a világbajnokságba visszatérő Martins Sesks követi hatodikként az M-Sport Ford Pumájával. A litván pilóta mögött Sami Pajari és Gregoire Munster ért célba. Utóbbi saját csapattársától, Josh McErleantől örökölte meg a helyezést, miután az a nap első szakaszán beleragadt a hófalba autójával. Az ír pilóta bánhatja ezt, hiszen a Monte-Carlo Ralin szerzett hetedik helyezése után ismét az első tízben végezhetett volna. De a svédországi havas terep kifogott rajta. Az összetett első tizet két WRC2-es pilóta, Oliver Solberg és Roope Korhonen zárja.

Fotó: M-Sport

2024 után idén sem Mexikó lesz a vb harmadik állomása, hanem Kenya. A következő világbajnoki raliversenyre öt hetet kell várnunk, 2025. március 20-23. között kerül megrendezésre a legendás Szafari Rali. Sok idő eltelik a Svéd és a Szafari Rali között, s karakterisztikájukat tekintve nem is lehetne nagyobb a különbség két rali között. Egy teljesen télies fagyos-jeges ralit követ egy forró, homokos megmérettetés. 2024-ben a nyári időpontot egy tavaszi váltotta, s ez idén is így lesz. 2021-ben tért vissza a Rali Világbajnokság az afrikai földrészre, s idén is hatalmas várakozással utaznak el a csapatok Kenyába.