WRC: következik a világbajnokság egyetlen igazi téli versenye

A Toyota jól kezdte a szezont. Kettős győzelmet szerzett a szezonnyitó Monte-Carlo Ralin. Kilencszeres világbajnoka, Sebastien Ogier pedig tizedik monacói győztes trófeáját gyűjthette be a mediterrán hercegségben. A francia klasszis idén is részmunkaidős raliversenyző, így Svédországban nem áll rajthoz. Emiatt Elfyn Evans nyitja a sort pénteken, s azon lesz, hogy megismételje 2020-as győzelmét. Kalle Rovanpera idén visszatért a főállású sofőrök körébe, s harmadikként vág neki a svéd kihívásoknak. 2022 Svéd Rali-győztese valószínűleg a monacói negyedik helyezésnél jobbat céloz a hétvégére. A Toyota Lappföldön tesztelt a Svéd Rali előtt, és ezen a ralin is öt autóval képviselteti magát. Svédországban 2017-ben nyert először a Toyota a most csapatfőnök Jari-Matti Latvalával a volánnál. Hét indulásából négyszer nyert itt a Toyota, s most is erős eredményre számít.

Fotó: Hyundai

Bár tavalyi svédországi győztese már nem versenyez a Rali világbajnokságban, de a Hyundai rákészült a hétvégére. A továbbfejlesztett Hyundai i20 N Rally1 autókkal vágnak neki a hétvégének. A jelenlegi karosszéria megtartása mellett más területeken hajtottak végre fejlesztéseket a hatékonyság kimaxolása érdekében. A csapat finnországi bázisa körül tesztelt a csapat a versenyt megelőzően. 24 pontos hátrányban kezdi meg a hétvégét a csapat, így három pilótája, Thierry Neuville, Ott Tanak és Adrien Fourmaux mindent bele kell adjon, hogy a lemaradásból faragjanak.

Fotó: M-Sport

A klímaváltozás jó pár éve a skandináv országokat sem kíméli. A szervezők egyre északabbra tolják a rali helyszínét, annak érdekében, hogy biztosan havas utakon haladjon a mezőny. 2022-ben még inkább észak-keletnek vette az irányt a verseny, hogy egy új város, Umea lássa vendégül a világbajnokság mezőnyét. A már megszokott Varmland régióból el kellett vinni a rali helyszínét 700 km-re északra Vasterbotten megyébe, ahol garantáltak az extrém téli körülmények és a nagyon gyors utak. Tökéletes körülmények várhatóak idén mínuszokkal. Havasak az utak, de amint egy kicsit melegszik az idő, az aszfalt azért elő-előbukkanhat a hó alól.