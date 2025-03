A megengedett kétszeresével száguldott Győrben – nagyon sokba fog kerülni a sietség

Március 15-én Győrben egy autós a lakott területen a megengedett sebesség több mint kétszeresével, 102 km/h-val száguldott. Ezzel egyben rekordot is döntött – számolt be róla hétfőn a rendőrség. A közlemény szerint a nemzeti ünnepen több sofőr is fennakadt a sebességellenőrzésen.

A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai rendszeres sebességellenőrzéseket végeznek, hogy kiszűrjék a közlekedési szabályokat megszegő és balesetveszélyesen közlekedő sofőröket. A police.hu beszámolója szerint a március 15-i ellenőrzés során azonban egy rekordgyorshajtót is lekapcsoltak Győrben. Fotó: police.hu A délutáni órákban összesen 16 autóst mértek be sebességtúllépés miatt, de közülük is kiemelkedett egy sofőr, aki lakott területen, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h, elképesztő 102 km/h-val száguldott. Az őrült tempóval közlekedő vezetőre a közlekedésrendészeti járőrök 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, valamint 6 büntetőpontot kapott. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás az egyik leggyakoribb baleseti ok! Minél nagyobb a sebesség, annál hosszabb lesz a fékút, és annál nehezebb elkerülni egy esetleges ütközést. A felelőtlen gyorshajtók nemcsak saját életüket, hanem más közlekedők biztonságát is veszélyeztetik.

