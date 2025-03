Önvezető buszt teszteltek Spanyolországban

Vezető nélküli buszon közlekedhettek az emberek Barcelonában. Spanyolország Katalónia tartományának városában múlt héten sokan ingyen utazhattak. Az egész egy tesztelés keretében zajlott. A busz utasaival elindult a megállóból, ha kellett fékezett és sávot váltott. Végig óvatosan haladt Barcelona egyik legszebb útján. Mindezt buszvezető nélkül.

A Renault a múlt héten Barcelonában tesztelte új, önvezető minibuszát. A jármű egy 2,2 km-es körpályán közlekedik négy megállóval a spanyol város központjában. A vállalkozó kedvű utasok ingyen felszállhattak rá.

A Renault francia autógyártó a WeRide nevű, önvezető járművekre szakosodott vállalattal dolgozott együtt a prototípus elkészítésén. A sofőr nélküli buszt először a tavalyi Roland Garros tenisztorna helyszínén mutatták be, most azonban a nyílt utakon tesztelték Barcelonában. A projektet emellett Valence-ben (Franciaország) és a zürichi repülőtéren is tesztelik - írja az Associated Press.

Éppen elhaladtunk egy hagyományosan működő városi busz mellett, és arra gondoltam: ‘Itt a múlt busza, és közvetlenül mögötte a jövő busza

- mondta egy 18 éves diák.

Világszerte több helyen tesztelnek önvezető taxikat és buszokat, San Franciscótól Tokióig. Magyarország is megkezdte az önvezető autók rendszerének kiépítését. A Renault kezdeményezése azonban olyan időszakban érkezik, amikor Európa le van maradva az Egyesült Államok és Kína mögött az önvezetőjármű-technológia terén.

Az Egyesült Államokban rengeteg kísérlet zajlik az autonóm járművekkel, ugyanez a helyzet Kínában is

– mondta Patrick Vergelas, a Renault projektjének vezetője.

Eddig Európában viszonylag kevés ilyen kezdeményezés volt. Ezért is szeretnénk megmutatni, hogy ez a technológia működik, és felkészíteni Európát erre az útra a tömegközlekedésben.

A Renault által tesztelt busz 120 kilométert képes megtenni egyetlen töltéssel, és 40 km/óra a legnagyobb sebessége. Tíz kamerával és nyolc lidar-érzékelővel van felszerelve, amelyek segítik a tájékozódásban. A vállalat szerint a teszt jól sikerült, a jármű biztonságosan tud közlekedni egy forgalmas belváros kijelölt útvonalán. Ezért is tesztelték Barcelonában.