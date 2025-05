Kiderült, hogy mely felszerelés hiánya miatt szabják ki a legnagyobb bírságot a rendőrök

A közúti közlekedés szabályai nem érnek véget a sebességhatároknál: a rendőrség az autó kötelező felszereltségét is ellenőrizheti, és hiányosság esetén bírság szabható ki. A legfontosabb tartozékok között szerepel a B típusú elsősegélydoboz, az elakadásjelző háromszög és a láthatósági mellény – ezek hiánya több tízezer forintos büntetést is jelenthet, sőt súlyos esetben a rendszámot is levehetik – írja a zaol.hu.

A kötelező tartozékok hiánya több tízezer forintos bírság alapja lehet – ezt keresi a rendőr az autódban.

Fotó: police.hu

Bírság járhat ezért is – ezeket kell keresni az autódban

A bírság mértéke attól függ, milyen eszköz hiányzik és milyen körülmények között történik az ellenőrzés. Egy lejárt elsősegélydobozért 5–10 ezer forintot is fizethetünk, a háromszög hiánya 10–20 ezer, míg a láthatósági mellény hiánya akár 30 ezer forintunkba is kerülhet. Ha több tartozék hiányzik, vagy a jármű közlekedésre alkalmatlan, ideiglenes kivonás is lehetséges.

A rendőr hozzáállása, illetve a mi együttműködésünk is számíthat – de az igazi megoldás a rendszeres ellenőrzés és felkészültség. Érdemes évente legalább egyszer átnézni, hogy minden kötelező tartozék megvan-e, nemcsak a bírság elkerülése, hanem a saját biztonságunk miatt is.

