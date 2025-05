Kiderült az igazság a családi parkolókról

Sokan találkoztak már azzal a bosszantó helyzettel, hogy kisgyerekkel érkezve a bevásárlóközponthoz, csak jóval távolabb találtak szabad parkolóhelyet. A családi parkolók épp ezért jöttek létre: ezek szélesebbek és közelebb vannak a bejárathoz, hogy a gyerekekkel való ki- és beszállás is könnyebb legyen. Sokan azonban gyerek nélkül is beállnak ezekre a helyekre – írja a Haon.

A családi parkoló használata jogilag nem szabályozott, így gyerek nélkül is bárki beállhat elméletben.

Fotó: MW-archív

Szabályt szeg az, aki jogtalanul használja a családi parkolót?

A jelenlegi közlekedési szabályozásban – vagyis a KRESZ-ben – a családi parkoló fogalma egyáltalán nem szerepel. Ez azt jelenti, hogy jogilag nem tilos bárkinek megállni ezeken a helyeken, függetlenül attól, hogy van-e vele gyerek vagy sem.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy illendő is így tenni. Ahogy a Totalcar egyik cikke is rávilágított: vannak olyan közlekedési szokások, amiket a KRESZ nem ír elő, mégis követjük őket – például a cipzárelv. A családi parkoló használata is ilyen: elsősorban a kisgyermekes családok kényelmét szolgálja, ezért illik nekik meghagyni.

Ne keverjük össze azonban a családi parkolókat a mozgáskorlátozott helyekkel. Utóbbinál ugyanis szigorú szabályok írják elő, hogy csak érvényes parkolási igazolvánnyal lehet ott megállni, és ennek megszegése büntetést von maga után.

Hogyan kezelik a legnagyobb áruházláncok a problémás kérdést? IDE kattintva elolvashatja!