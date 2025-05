Szegeden készül a legolcsóbb villanyautó, mutatjuk, mennyibe kerül

A BYD Dolphin Surf elektromos autó már a magyarországi piacon is elérhető, ezzel jelenleg ez hazánk legolcsóbb új villanyautója. A kínai márka városi használatra tervezte a modellt, amely nemcsak tágas belső teret, hanem 1037 literesre bővíthető csomagtartót is kínál – így praktikus választás lehet a napi bevásárlásokhoz is – írja a delmagyar.hu.

Hamarosan Szegeden készülhet az ország legolcsóbb villanyautója, amely már 8 millió forint alatt elérhető.

Fotó: Facebook/BYD

Már kevesebb mint 8 millió forintért vihető az új villanyautó

A villanyautó alapmodellje, a Dolphin Surf Active ára 7,99 millió forint, ami kategóriájában kiemelkedően kedvező ajánlatnak számít. Az erősebb verziók, mint a Boost vagy a Comfort, több lóerővel és nagyobb akkumulátorral érkeznek, de egyik változat ára sem haladja meg a 10 millió forintot. A töltési idő mindössze 22 perc lehet, a végsebessége pedig 150 km/h.

A teljes cikk itt olvasható.