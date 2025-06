Rekordáron kelt egy Ferrari a NAV árverésén – mutatjuk!

Érdemes a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési felületét böngészni, ugyanis rengeteg lefoglalt ingó és ingatlan vagyontárgyra lehet ajánlatot tenni – a szerencsések akár a becsült érték feléért is vásárolhatnak. Különösen népszerűek a NAV árverési kínálatában a jó műszaki állapotú személy- és haszongépjárművek, ezeknél jellemző a magas részvétel és az egymásra licitálás is, és akár egy Ferrari is lehet az autók között.

Vágólapra másolva!

A legmagasabb áron elkelt ingóság egy limitált példányszámú Ferrari Keyvany F8 835 Super Tributo típusú szupersportautó volt, amely 135,6 millió forintért cserélt gazdát. NAV árverés - Szuperritka Ferrari – erre is licitálhattak már az érdeklődők az adóhatóság oldalán – Fotó: NAV Az ingóságok mellett rengeteg ingatlanra, üzletrészre is lehet ajánlatot tenni az árverési felületen. Gyakorlatilag minden, forgalmi értékkel bíró vagyontárgy értékesíthető, kivétel az engedéllyel tartható ingóságok, illetve értékpapírok. Az elektronikus árverésen az vehet részt, aki nagykorú, cselekvőképes és regisztrált a hivatal oldalán. További érdekes információkat a NAV árveréseiről a Kisalföld oldalán talál. Korábban az Origo is beszámolt róla, hogy szinte fillérekért lehet luxusautókat venni a NAV-tól.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!