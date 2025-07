Őrület, mennyien vesznek most autót, ki nem találja, melyik a legkelendőbb márka!

Folyamatosan nő a belföldi személyautó-állomány.

Nőtt a piac, sok használt autó érkezett az országba

Tavaly év végén ez az érték már közelítette a 4,3 milliós határt, ami 13 százalékkal magasabb az öt évvel korábbinál, és több autóból szokványos piaci körülmények között is több jármű cserél gazdát.

A piaci aktivitást növelő további tényező, hogy a lakosság egy része ebben az időszakban folytatta az előző években elmaradt autóbeszerzéseinek pótlását. Ezt a vásárlók jelentős részben a hazai használtautó-piacon hajtották végre – közölte a JóAutók.hu pénteken az MTI-vel, a DataHouse előzetes adatai alapján.

Az első fél évben emelkedett a forgalomba helyezett új autók, illetve a külföldről behozott használt autók száma is, az előbbi 4, míg az utóbbi 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az így lecserélt autók is zömmel a hazai használtautó-piacon jelentek meg – jelezte Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Ezt az autót keresik a legtöbben

Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az idei első hat hónapban is hat márka autói biztosították a teljes forgalom 49 százalékát. Az első helyen továbbra is az Opel áll 10,4 százalékos részesedéssel, de a Volkswagen 10,2 százalékos arányával mára jelentősen megközelítette a listavezetőt. A harmadik helyen az idén változás történt, a Ford beérte a Suzukit és néhány tucatnyi autóval elé is került, mindkét márka mintegy 8-8 százalékot tudhat magáénak a féléves forgalomból. A BMW az ötödik 6,4 százalékos részesedéssel, a hatodik helyen pedig jelenleg a Toyota áll 5,6 százalékos részaránnyal.

