A sofőr már az utasok miatt is hatalmas pénzbírságot kaphat

Somogyi szakértők szerint még mindig sokan nem használják a biztonsági övet, pedig a KRESZ egyértelműen előírja annak használatát minden utas számára. Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke hangsúlyozta: az öv viselése nem csak a sofőrök, hanem a hátsó ülésen utazók esetében is elengedhetetlen, mert jelentősen csökkenti a sérülés kockázatát baleset esetén - írja a portál.

A biztonsági öv 50 százalékkal növeli a túlélés esélyét – nem véletlen az övbírság.

Fotó: Unsplash

A biztonsági öv kiemelten fontos



A Belügyminisztérium célja az új törvénnyel, hogy növeljék a biztonsági öv használatának arányát, amely Magyarországon jelenleg elmarad az európai átlagtól.

Az új szabályozás jelentős változást hozhat, hiszen a sofőrök felelőssége növekszik, és az öv nélküli utasok miatt komoly pénzbírságra számíthatnak.

Somogy megyében a közelmúltban végzett közlekedési ellenőrzéseken 552 járművezetőt vizsgáltak, ahol több szabályszegést is feltártak, többek között a biztonsági öv használatának hiányát is. Az akcióban drónokat és több járőrautót is bevetettek a hatékony ellenőrzés érdekében.

Arról, hogy mikor nem kötelező a biztonsági öv, az Origo is írt egy cikket.