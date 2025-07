Autót venne? Mutatjuk, mivel nem lőhet mellé! – videó

Szakértők szerint az Audi e-tron GT az egyik legjobb elektromos autó, amit használtan érdemes megvenni – teljesítményben szinte verhetetlen.

Az Audi e-tron GT a legjobb elektromos autók között (illusztráció) Fotó: Modified Pov/pexels

Az Audi e-tron GT a legjobb elektromos autók között használtan is megállja a helyét

Az Audi e-tron GT az egyik olyan elektromos autó, amelyet autószakértők is ajánlanak – különösen a használtautó-piacon. Bár újonnan drága modell, mostanra elérhetőbb áron is megtalálható, és teljesítménye így is lenyűgöző.

A modell ugyanarra a platformra épül, mint a Porsche Taycan, de az e-tron GT kényelmesebb, jobban felszerelt, és nem marad el gyorsaságban sem. Bár hatótávja nem kimagasló, ha ez nem jelent problémát, akkor kiváló ár-érték arányt nyújt.

Szakértők kiemelik: az akkumulátor teljesítménye jól bírja, a kormányzás pedig szinte élménnyé varázsolja a mindennapi közlekedést. Az autó minden szempontból a legjobbak közé sorolható, és még a legelkötelezettebb benzinrajongók véleményét is képes megváltoztatni.

Természetesen tökéletes modell nincs. A városi parkolásnál mérete hátrány lehet, és a hatótáv is lehetne jobb. De vezetési élmény, kényelem és technológia terén az Audi e-tron GT szinte mindenben brillírozik – írja a Mirror.

Egyre többen beszélnek az elektromos autók hátrányairól, különösen azok, akik szenvedélyesen szeretik a valódi vezetési élményt. Sokak szerint az elektromos autók terjedése nem forradalom, hanem tévút. Régebben összeszedtünk egy listát a legjobb elektormos autókról a használt piacon.