Válságban a népszerű luxusmárka, Elon Musk kárörvend

A JLR új stratégiája a „House of Brands” néven fut, melynek lényege, hogy a vállalat négy külön almárkaként kezeli a Range Rovert, a Defendert, a Discoveryt és a Jaguart.

A vevőknek nem tetszik a Jaguar irányváltása, a Type 00 koncepcióautó inkább furcsa, mint szép és elegáns

Fotó: JRL

A jól ismert Land Rover név ezentúl nem márkaként, hanem egyfajta hagyományőrző, bizalmi jelzésként szerepel majd.

Ennek részeként a Range Rover új emblémát, egy pár R betűt kapott. De eltűnt az ugró jaguár-logó is, szimpla, minimalista J-betű jött helyette. A vállalat célja, hogy a Jaguar teljesen elektromos, ultra-luxus márkává váljon. Ennek érdekében olyan kampányokat indítottak, amelyek inkább emlékeztettek divatbemutatókra, mint autóhirdetésekre. A Type 00 koncepcióautó bemutatója, és a reklámok színes, látványos világa teljesen idegennek hatott a hagyományos, konzervatív Jaguar-vásárlók számára – írja a The Sun.

A reakció nem is maradt el, a márka radikális átalakítása komoly ellenállásba ütközött a vásárlók és a közvélemény részéről is. A céget sokan „woke” irányváltással vádolták, köztük ismert közéleti szereplők is. Nigel Farage brit politikus szerint a Jaguar ezzel az arculattal „a csőd felé halad”, míg Elon Musk a közösségi médiában gúnyosan annyit kérdezett: „Ti egyáltalán adtok el autókat?” – írta a Tesla tulajdonosa.

Ilyen lett a márka új minimalista logója

Fotó: JLR

A kérdés nem is annyira szarkasztikus, ha megnézzük a Jaguar eladásait. Európában 2025 áprilisában 97,5%-kal estek vissza az előző év azonos hónapjához képest: mindössze 49 járművet regisztráltak, szemben az egy évvel korábbi 1 961 darabbal. A januártól áprilisig tartó időszakban az eladások 75%-kal csökkentek, és világszerte is csak 26 862 autót adtak el a 2024/25-ös pénzügyi év során – ez 85%-os zuhanás 2018-hoz képest. A brit cég álláspontja szerint a visszaesés nem függ össze az új arculattal, de az időzítés, a kritikai visszhang és a fogyasztói reakciók mást sugallnak.

A Jaguar előtt komoly kihívás áll

Eközben a Range Rover márka jóval kiegyensúlyozottabb átalakításon megy keresztül. A közelgő elektromos Range Rover bemutatását a gyártó jóval óvatosabban kezeli, megőrizve az eredeti dizájnelemeket és márkaidentitást, így valószínűbb, hogy a Range Rover sikeresebben lép át az elektromos korszakba. A Jaguar előtt azonban komoly kihívás áll: képes lesz-e visszanyerni a közönség bizalmát és megtalálni új helyét a luxus elektromos járművek piacán, vagy az arculatváltás hosszú távon is visszafordíthatatlan károkat okoz a márkának.