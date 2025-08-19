Többmilliós bírságot is fizethet, ha elkapják gyorshajtásért – mutatjuk a részleteket!

Mi jut eszünkbe Svájcról? A csokoládé, a fejlett bankrendszer, netán a csodás természeti adottságok? Az autósok egy részének azonban a rendőri szigor és a rendkívül magas szabálysértési büntetések is beugorhatnak. A gyorshajtókkal szemben már rég zéró toleranciát hirdettek, ugyanis akár 1 km/órás sebességtúllépésért is büntetést kell fizetni. Lakott területen belül 40 svájci frank (kb. 17 000 forint), míg autópályán 60 frank (kb. 26 000 Ft) bírságot szabnak ki a megengedett sebességhatárt 1-5 km/órával túllépőknek, a súlyosabb gyorshajtási eseteknél (25-30 km/h feletti sebességtúllépés) viszont már nem fix bírságot szabnak ki, hanem egy jövedelemfüggő rendszert alkalmaznak. Elsőre szürreálisnak tűnik, de az Auto Bild cikke 90 000 svájci frank-os, azaz közel 40 millió Ft-os bírságról számolt be. Nagy jövedelem esetén gigászi összegek repkednek!

40 millió forinthoz közelítő gyorshajtási bírságról számolt be egy német autós oldal. Svájcban észnél kell lenni! Fotó: Wikipedia

40 millió forint sem elég?

A drákói szigorról híres svájci hatóságok azonban nem szokványos büntetésként róják ki az ehhez hasonló összegeket. Első körben jellemzően egy 10 000 frank-os, azaz bő 4 millió forintos csekket adnak, majd a fennmaradó, nagyobb rész felfüggesztett büntetésként kerül kiállításra. Ez azt jelenti, hogy ha a szabálysértő a következő három év során nem követ el közlekedési vétséget, akkor eltekintenek a horribilis büntetéstől. Hasonló szisztémát alkalmaznak a hatóságok Finnországban és Norvégiában is, csak a megközelítés más, ebben a két skandináv országban ugyanis az 50 km/órás zónákban elkövetett szabálytalankodókra vetnek ki extrém mértékű büntetéseket. Azonban Svájchoz visszakanyarodva meg kell említenünk: az abszolút gyorshajtási rekord az alpesi országhoz fűződik. 2010-ben egy amerikai úriember jegyzi St. Gallen közelében Ferrarijával 137 km/órával hajtott a megengedett 80 km/óra helyett. Magas jövedelme miatt 250 000 svájci frank, azaz körülbelül 104 millió forint szerepelt a jegyzőkönyvben. Ezzel a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült…