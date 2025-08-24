Venne Audit harmadáron, ha a gyártó maga kínálja?

Vágyakozva gondol vissza azokra az évekre az Audi, amikor az első számú prémiummárka volt Kínában – a Hongqi még nem rúgott labdába a kilencvenes években, a többi vetélytárs még nem volt ismert a piacon. Ma már neki is össze kell szednie magát, ezért életre hívták az AUDI almárkát, amely a SAIC konszernnel közösen készít újenergiás modelleket. A sort az AUDI E5 sportback nyitja, ami egy 4,9 méteres kombi – szinte centire akkora, mint az Audi A6 Avant e-tron. A fiatalosabb stílus mellett még van egy érv az újdonság mellett: az ára.

Kínában Sportback néven kínálják az ügyfeleknek a kombit az AUDI kínálatban, az Audi-nál arrafelé nincs Avant

Fotó: Audi

Egészen mostanáig nem nagyon lehetett összehasonlítani a kínai modellek árát az európaiéval, mert a Távol-Keleten egyedi karosszériával, hajtással és felszereltséggel készültek az autók. Igaz ez az Audi A6 e-tron-ra is, ami Kínában nyújtott, lépcsős hátú karosszériával készül. Azonban nyugodtan vehetjük viszonyítási alapként az Audi új kombiját, az E5 (hossz 4881 mm, szélesség 1959 mm, magasság 1478 mm, tengelytáv 2950 mm) és az A6 Avant e-tron (hossz 4928 mm, szélesség 1923 mm, magasság 1465 mm, tengelytáv 2946 mm) azonban nem csak méretre hasonlóak, de tudásra is. Az Audi A6 Avant e-tron indulóára hazánkban 28 498 800 Ft, ezért 286 lóerős hátsó hajtómotort és 86 kWh kapacitású akkumulátort adnak. Az AUDI E5 belépője 235 900 jüan, azaz 11,1 millió Ft, amiért 299 lóerős hátsó hajtómotort és 76 kWh kapacitású akkumulátort adnak. Ha rendesen költ az extrákra az ember, ahogy az a német prémiummárkáknál megszokott, akkor háromszoros (!) felárról beszélhetünk – az AUDI-nál nincsenek egyéni extrák, pár csomag közül lehet választani.

11,1-15 millió Ft-nak megfelelő jüanért adják az AUDI E5-öst

Fotó: Audi

Kínában a 778 lóerős AUDI kombiért 15 millió Ft-ot kérnek

Minél feljebb megyünk a kínálatban, annál szélesebbre nyílik az olló az európai és a kínai kombi között, mind műszaki szempontból, mind vételár tekintetében. A csúcsmodell Audi S6 Avant e-tron 503 lóerős rendszerteljesítményű összkerékhajtásával (0-100 km/óra 3,9 s) és 100 kWh kapacitású akkumulátorával 43 475 910 Ft-os indulóáron szerepel az árlistában, az AUDI E5 kínálat csúcsát jelentő modell 787 lóerős rendszerteljesítményű összkerékhajtást (0-100 km/óra 3,4 s) és 100 kWh kapacitású akkumulátort kap, ára 319 900 jüan, azaz 15 millió Ft. Ilyen árak mellett nem csoda, hogy Kínában dübörög a villanyautó-piac.

